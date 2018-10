FC Barcelona huldigt "Supermann" ter Stegen

Marc-André ter Stegen wird beim FC Barcelona gefeiert

In seinem fünften Jahr beim FC Barcelona untermauert Marc-André ter Stegen einmal mehr seine Stärke. Vor dem Champions-League-Duell gegen Inter Mailand gab der 26-Jährige erneut eine starke Bewerbung für das DFB-Team ab.

Um Marc-André ter Stegen nach dessen Paradenshow im Camp Nou zu huldigen, wechselte Vereinsikone Carles Puyol kurzer Hand die Sprache. "Danke", schrieb der ehemalige Kapitän des FC Barcelona auf Deutsch bei Twitter, nachdem der Torhüter am vergangenen Wochenende den Gegenspielern des FC Sevilla das Fürchten gelehrt hatte.

Beim 4:2-Erfolg wehrte der 26-Jährige in der 61. Minute erst mit einer atemberaubenden Flugeinlage den Schuss von Andre Silva ab, dann warf er sich rettend in den Schuss von Franco Vazquez. 25 Minuten später verzweifelte zunächst Sevillas Pablo Sarabia am glänzend reagierenden Ex-Gladbacher, anschließend sein Teamkollege Wissam Ben Yedder.

Vor dem anstehenden Champions-League-Duell gegen Inter Mailand am Mittwoch (21:00 Uhr) sparte die spanische Presse daher nicht mit Lob für den Keeper des Tabellenführers. "AS" schrieb von einer "stratosphärischen" Leistung des Barca-Torhüters, "Mundo Deportivo" verglich den formstarken ter Stegen gar mit dem Actionhelden Superman.

Barca-Trainer Valverde mit Sonderlob

Kein Wunder, dass auch in Spanien die Stimmen lauter werden, ter Stegen nach dessen überzeugenden Auftritten in der deutschen Nationalmannschaft (endlich) eine Chance zu geben. Bundestrainer Joachim Löw baut aber wohl weiterhin auf Kapitän Manuel Neuer, der sich zuletzt beim 1:2 in Frankreich wieder stärker präsentierte.

Trotzdem: Die Anerkennung des deutschen Torhüters ter Stegen in Spanien und im mit Superstars bestückten Team könnte derzeit zumindest größer nicht sein, und das obwohl er zuletzt am 2. Spieltag ohne Gegentreffer blieb. "Er hat für uns die Kastanien aus dem Feuer geholt", sagte Barca-Trainer Ernesto Valverde nach dem Sevilla-Spiel. Mit dem fünften Saisonsieg im Spitzenspiel hatten die Katalanen die Tabellenführung in der La Liga zurückerobert.

ter Stegen nach Messi-Ausfall im Fokus

Und ter Stegen selbst? Der bewahrt, ganz wie bei seinen Auftritten zwischen den Pfosten, die Ruhe und äußert sich bescheiden: "Das war der Start, den wir wollten, in eine Woche mit schwierigen Herausforderungen", schrieb ter Stegen, nun bereits im dritten Jahr Stammkeeper der Katalanen, bei Instagram.

Nach dem Ausfall von Superstar Lionel Messi (Unterarmbruch) sind die Katalanen nicht nur gegen Inter (wie Barca mit zwei Siegen in die Königsklasse gestartet) auf ihren "Messi mit Handschuhen" angewiesen. Schon vier Tage nach dem Spiel in der Königsklasse wartet die 177. Auflage des El Clasico. Das kriselnde Real Madrid dürfte wie Inter Mailand vor dem Barca-Keeper gewarnt sein.