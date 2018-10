Atlético-Stars Costa und Savic fit für den BVB

Diego Costa spielt seit Januar wieder in Madrid

Atletíco Madrid atmet vor der Champions-League-Partie am Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker) gegen Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund auf.

Wie Atleti auf seiner Internetseite mitteilte, reisen sowohl Diego Costa als auch Stefan Savic mit ins Ruhrgebiet.

Costa laborierte zuletzt an einer Oberschenkelverletzung und musste in der Primera División zuletzt gegen Villarreal passen. Ein Einsatz des Angreifers wäre für den Hauptstadtklub wichtig, da der 30-Jährige Robustheit in die Begegnung bringen würde.

Auch Innenverteidiger Savic könnte gegen den BVB sein Comeback feiern. Dem 27-Jährigen machte eine Muskelverletzung zu schaffen. Das letzte mal stand Savic im September gegen Celta Vigo auf dem Spielfeld.

Mit sechs Punkten liegen Atletíco Madrid und Borussia Dortmund in der Königsklasse gleichauf. Der Sieger des Duells könnte also einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.