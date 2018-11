Bayern-Reservist Wagner denkt nicht an Abschied

Sandro Wagner will seinen Vertrag beim FC Bayern erfüllen

Niko Kovac, Trainer des FC Bayern, rotiert in seiner Aufstellung gerne und viel. Stürmer Sandro Wagner hat davon bisher aber nicht profitiert. Wechselgedanken hegt der gebürtige Münchner trotzdem nicht.

"Ich wusste ja, was auf mich zukommt bei Bayern. Ich habe meinen Vertrag in vollem Bewusstsein hier für zweieinhalb Jahre unterschrieben und das ziehe ich auch durch", sagte Wagner laut "Bild".

Seit Januar spielt der 30-Jährige wieder für seinen Jugend-Klub. Während er unter Jupp Heynckes noch regelmäßig auf dem Rasen stand und traf, lässt Kovac Wagner nur selten ran. Lediglich sechs Spiele hat der Ex-Nationalspieler unter dem neuen Coach absolviert. Nur im jüngsten Pokal-Spiel stand er über die volle Spielzeit auf dem Feld.

"Wir haben jetzt November, es war erst mein zweites Spiel von Anfang an. Das ist natürlich nicht das, was ich mir vorstelle", erklärte Wagner nach dem 2:1-Sieg im DFB-Pokal gegen Rödinghausen, bei dem er ein Tor erzielt hatte.

Wechselgedanken hegt er aber trotzdem nicht. Viel eher nutzte er die Gelegenheit nach seinem Tor für eine Liebeserklärung an die Bayern.

"Ich fühle mich wohl in München. Jedes Mal, wenn ich an die Säbener Straße komme, weiß ich, wofür ich das mache", schwärmte Wagner. "Das ist mein Verein, schon seit Kindesbeinen an. Deswegen habe ich keine anderen Gedanken."