Didi Hamann prophezeit baldiges Kovac-Aus beim FC Bayern

Der FC Bayern patzte am Wochenende erneut

Durch den jüngsten Patzer in der Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen den SC Freiburg steht der FC Bayern München vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund gewaltig unter Druck. Bei einer Niederlage des Rekordmeisters wäre der BVB bereits auf sieben Punkte enteilt.

Für den früheren Münchner Dietmar Hamann kein Zufall. Bei "Sky90" holte der 45-Jährige zum Rundumschlag aus: "Ich glaube, das Schicksal des Niko Kovac wurde in den letzten Wochen besiegelt. Egal, ob sie in Dortmund gewinnen oder nicht: Ich glaube nicht, dass Kovac in München alt wird."

Doch damit nicht genug: "Der Trainer wird demontiert. Wenn vier oder fünf Tage hintereinander Interna nach Außen kommen, habe ich als Verantwortlicher die Verantwortung, es intern anzusprechen und auch nach Außen zu tragen", schoss der TV-Experte gegen die Führungsetage.

Auf dem Platz wirkten die Bayern-Stars zuletzt ideenlos - auch beim 1:1 gegen Freiburg. Für Hamann gibt es dafür einen plausiblen Grund: "Wenn tagtäglich Interna an die Öffentlichkeit geraten, und keiner sagt was dazu. Als Spieler weißt Du dann ungefähr Bescheid, wo die Reise hingeht, wie gefestigt der Trainer ist."