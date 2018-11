Presse: "Atlético rächt sich mit Stil am BVB"

Saúl und Griezmann (r.) trugen sich gegen Dortmund in die Torschützenliste ein

Nach dem überlegen 2:0-Sieg von Atlético Madrid gegen Borussia Dortmund am vierten Spieltag der Fußball-Champions-League feiert die spanische Presse eine "herausragende Nacht" und eine Rache "mit Stil" für die 0:4-Schmach aus dem Hinspiel. Die deutsche Presselandschaft gab sich dagegen zurückhaltend.

Atlético Madrid - Borussia Dortmund 2:0

Spanien

Marca: "Jede Wunde war Motivation. Jede Verletzung war ein Ansporn. Jedes Missgeschick war eine Herausforderung. Atlético trug seine Narben zur Schau, um Dortmund zu besiegen und wieder nahe in Richtung der K.o.-Runde zu gelangen. Griezmann ließ das Metropolitano endgültig explodieren und ließ Europa verstehen, dass die Verwundeten nicht tot sind.

AS: "Atlético und eine dieser historischen Nächte im Metropolitano. Eine großartige Vorstellung der Rojiblanco, die das 4:0 gegen Dortmund gerächt haben. Als Atlético ins Spiel kam, bebte das Stadion ab der ersten Minute. Es war ein Abend, an den man sich erinnern wird."

Mundo Deportivo: "Atlético Madrid wird wieder zu Atlético Madrid und überwältigt den BVB im Metropolitano. Ein herausragendes Spiel der Rojiblancos, die Borussia mit Toren von Saúl und Griezmann besiegen. Die Colchoneros waren aggressiv und entschlossen in ihrem Auftreten. Eine herausragende Nacht."

El Mundo: "Atlético rächt sich mit Stil am BVB. Simeones Team erstickt Dortmund im besten Spiel der Saison und steht mit einem Bein in der zweiten Runde. Atlético fand zu seinem Stil und Borussia Dortmund musste leiden."

England

The Sun: "Diego Simeones Mannschaft schlägt in herausragendem Stil zurück, nachdem sie im Hinspiel mit 0:4 vermöbelt wurden. Saúl Niguez und Antoine Griezmann fügen dem deutschen Giganten die erste Saisonniederlage zu."

Daily Mail: "Atlético Madrid dominierte Borussia Dortmund und gewann mit 2:0 in der Champions-League-Partie der Gruppe A. Sie nahmen Revanche für die schwere Niederlage in Deutschland und beendeten den ungeschlagenen Lauf des Gegners in dieser Saison."

Deutschland

n-tv: "Historische CL-Lehrstunde. Atlético serviert BVB-Überflieger eiskalt ab. Im 16. Pflichtspiel unter Lucien Favre kassiert der BVB erstmals eine Niederlage, gegen Atlético Madrid setzt es eine Lehrstunde in Fußball-Cleverness."

kicker: "Wie Robinson Crusoe zurück in der Realität. Ein Stück weit sind die BVB-Überflieger vor den 61.023 Zuschauern in Madrid wieder in der Normalität angekommen. Die erste Niederlage musste irgendwann kommen, sie geschah im Duell mit einem der besten Teams Europas, erst im 16. Pflichtspiel der Saison."

Süddeutsche Zeitung: "Doch noch zu bändigen. Im Spiel zeigt sich, wie man die starke Offensive des BVB bändigen kann - das dürfte auch den FC Bayern interessieren, der am Samstag in der Bundesliga in Dortmund antritt."