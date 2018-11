Aaron Hunt bereut HSV-Verlängerung "zu keiner Sekunde"

Aaron Hunt will mit dem HSV aufsteigen

Obwohl der Hamburger SV im Sommer den ersten Abstieg seiner Vereinsgeschichte aus der 1. Fußball-Bundesliga verkraften musste, blieb Aaron Hunt den Rothosen treu. Für den Routinier keine schwere Entscheidung.

"Ich habe hier unterschrieben, weil ich Teil des Projekts Aufstieg sein möchte. In dieser Aufgabe steckt ein großer Reiz", erklärte Hunt die Verlängerung seines auslaufenden Vertrages im "Bild"-Interview. Der 32-Jährige habe "zu keiner Sekunde" an einem Verbleib gezweifelt.

Weiter erklärte der HSV-Kapitän die Ambitionen an der Elbe. "Unser Ziel ist es, wieder zurück in Bundesliga zu kommen. Wer es sonst noch schafft, ist mir egal", so Hunt, der gleichzeitig vor der Konkurrenz warnte: "Im FC steckt viel Qualität. Jede Mannschaft hat so eine Delle in der Saison."

Aaron Hunt körperlich in "gutem Zustand"

Seinen durchwachsenen Saisonstart hat der erfahrene Stürmer, der in den ersten beiden Saisonspielen verletzt zusehen musste, bereits abgehakt. "Ich bin recht mühsam in die Saison gekommen. Ich hatte keine ordentliche Vorbereitung im Sommer, weil ich verletzt war. Jetzt bin ich körperlich in einem guten Zustand, fühle mich gut", gab Hunt Entwarnung.

In das kommende Ligapsiel gegen Erzgebirge Aue geht Hunt dennoch zurückhaltend: "Ein schnelles Tor würde uns helfen, würde Räume schaffen. Es wird sicherlich eine harte Nuss, ähnlich wie in Dresden oder Magdeburg."