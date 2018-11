Interview mit Eintracht-Akteur da Costa geht viral

Eintracht-Verteidiger Danny da Costa sorgte mit seinem Interview für Lacher

Danny da Costa war bestens gelaunt nach dem Einzug in die K.o.-Runde der Europa League. Deshalb sorgte der Außenspieler auch im Anschluss an das 3:2 (1:0) bei Apollon Limassol auf Zypern für Stimmung - und interviewte sich in der sogenannten Mixed Zone des Stadions einfach selbst.

Das Video dazu sprengte am Freitag die sozialen Medien. "Ich kann die Fragen und Antworten selber geben", sagte der 25-Jährige in die Kamera des "Hessischen Rundfunks" und arbeitete die "üblichen" Fragen der Medien im Schnelldurchgang ab.

Unter anderem: "Bin ich froh, dass wir eine Runde weiter sind? Ja. Finde ich es cool, dass die Fans uns so unterstützen? Ja, das finde ich sehr cool."

Verwirrung um Eintracht-Siegesserie

Nur einmal strauchelte der Frankfurter, als er angab, dass die Eintracht "das achte Spiel in Folge" gewonnen habe. "Nee, nicht ganz, nur 22 von 24 Punkten geholt", erwiderte der Reporter. Gegen den 1. FC Nürnberg spielte die Eintracht nämlich Remis. Da Costas spielte mit und antwortete: "Ja, das ist ausbaufähig, da müssen wir dran arbeiten."

Doch damit nicht genug: "Man hat heute gemerkt, speziell beim Anschlusstreffer, dass da das Nürnberg-Spiel gleich wieder im Kopf war und uns ein bisschen verunsichert hat", legte der gelernte Außenverteidiger nach. Eintracht Frankfurt hatte nach einer 3:0-Führung noch zwei unbedeutende Tore zugelassen.