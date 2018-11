Englischer Topklub nimmt Jérôme Boateng ins Visier

Bleibt Jerome Boateng über die Saison hinaus beim FC Bayern?

Die Transfergerüchte rund um Jérôme Boateng hielten den FC Bayern im Sommer 2018 in Atem. Manchester United und Paris Saint-Germain hätten den Innenverteidiger gerne verpflichtet, am Ende blieb der 30-Jährige dem Rekordmeister aber treu. Im Sommer 2019 könnten die Karten jedoch neu gemischt werden.

Zu Manchester United wollte er nicht, ein Deal mit Paris Saint-Germain scheiterte an einem zu geringen Angebot der Franzosen: Dass Jérôme Boateng in dieser Saison noch beim FC Bayern spielt, ist nur zum Teil seiner eigenen Entscheidung geschuldet. Der Innenverteidiger wäre bereit gewesen, den Rekordmeister im vergangenen Sommer zu verlassen. Schon in wenigen Monaten bekommt er wohl erneut die Chance für einen Tapetenwechsel.

Ob Paris Saint-Germain im Sommer 2019 immer noch willens ist, den Nationalspieler aus seinem bis 2021 laufenden Vertrag beim FC Bayern rauszukaufen, ist nicht überliefert. Dafür bringt sich nun angeblich ein anderer Verein im Poker um den Innenverteidiger in Stellung.

Wechsel Boateng nach London?

Laut italienischen Medien haben die Tottenham Hotspur Boateng ins Visier genommen. Sollte der belgische Nationalspieler Toby Alderweireld den Klub aus London im Sommer 2019 verlassen, wollen sich die Spurs angeblich um Boateng bemühen.

Die Vertragsverhandlungen zwischen Alderweireld und Tottenham stocken, ein Abschied gilt Stand jetzt als durchaus wahrscheinlich. Wollen die Spurs weiterhin im Konzert der Großen mitmischen, müssten sie einen adäquaten Ersatz verpflichten. Boateng ist nach Informationen von "transfermarketweb" ein Kandidat.