Haching überrollt Fortuna Köln - Münster patzt

Unterhaching hatte mit Fortuna Köln leichtes Spiel

Trainer Thomas Kaczmarek vom Fußball-Drittligisten Fortuna Köln hat einen kompletten Fehlstart beim Ex-Bundesligisten hingelegt. Eine Woche nach der 0:7-Pleite in seinem Premierenspiel gegen die SV Wehen Wiesbaden unterlag die Fortuna bei der SpVgg Unterhaching mit 0:6 (0:3).

Die Fortuna, die Kaczmarek als Nachfolger des zum Zweitligisten SV Sandhausen gewechselten Uwe Koschinat verpflichteten, sind nach drei Niederlagen in Folge auf Tabellenplatz 16, unmittelbar vor die Abstiegsränge abgestürzt.

Stephan Hain (6./65.), Christoph Greger (41.), Luca Marseiler (45. Foulelfmeter), Marc Endres (50.) und Stefan Schimmer (51. Foulelfmeter) schossen die Treffer für die Münchner Vorstädter, die sich auf Platz sechs verbesserten. Kölns Robin Scheu sah wegen unsportlichen Verhaltens die Gelb-Rote Karte (20.).

Preußen Münster patzt gegen Großaspach

Preußen Münster hat derweil die große Chance, näher an Tabellenführer VfL Osnabrück heranzurücken, nicht nutzen können. Die Preußen unterlagen am Sonntag bei der SG Sonnenhof Großaspach 1:3 (0:2). Am Samstag hatte sich der VfL beim VfR Aalen mit einem 1:1 zufriedengeben müssen.

Die Preußen rangieren damit vier Zähler hinter den Niedersachsen auf dem zweiten Platz. Timo Röttger (33./81.) und Dominik Pelivan (44.) trafen für die SG Sonnenhof. Rufat Dadaschow (54.) gelang nur noch das zwischenzeitliche Anschlusstor.