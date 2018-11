Eberl: Pléa hat "keine Ausstiegsklausel"

Alassane Pléa zeigt sich derzeit in bestechender Form

Sportdirektor Max Eberl hat bestätigt, dass Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach seine neue Offensiv-Allzweckwaffe Alassane Pléa mit einem Arbeitspapier ohne Ausstiegsklausel ausgestattet hat.

Bei "Sport1" sprach der Gladbach-Manager über den Sommer-Transfer, der bislang so herausragend beim VfL funktioniert. Am zurückliegenden Samstag absolvierte der 25-Jährige sein bisher bestes Spiel in der Bundesliga und schnürte beim SV Werder Bremen einen Dreierpack zum 3:1-Sieg seiner Mannschaft.

Gladbach hatte den französischen Stürmer, der derzeit erfolgreich auf der linken Außenbahn eingesetzt wird, im Sommer für 23 Millionen Euro vom OSC Lille verpflichtet und mit einem langfristigen Vertrag bis 2023 ausgestattet.

Max Eberl sei in seiner Funktion als Sportdirektor von Beginn an vom ehemaligen französischen U-Nationalspieler überzeugt gewesen und betonte die gute Vorarbeit seiner Spielerbeobachter: "Unsere Scouting-Abteilung unter Leitung von Stefan Korell hat einfach einen großartigen Job gemacht. Das macht es mir dann auch leicht, Entscheidungen zu fällen", so der 45-Jährige am Sonntag.

Umso erfreuter berichtete Eberl über die Verhandlungen mit dem Neuzugang, der letztlich "keine Ausstiegsklausel" in seinem Arbeitspapier stehen habe.

Pléa selbst zeigte sich nach seiner Gala in Bremen zurückhaltend und wertete seinen dreifachen Torerfolg als Ergebnis einer starken Mannschaftsleistung: "Ich muss meinen Kameraden ein großes Lob aussprechen. Sie haben mich super aufgenommen. Wir haben eine super Mannschaft, arbeiten unheimlich viel und deshalb läuft es auch so gut bei uns", meinte er nach seinem sechsten, siebten und achten Saisontor.