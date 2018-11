Uruguay-Knipser ein Thema beim BVB?

Maximiliano Gómez spielt seit 2017 für Celta Vigo

Für Borussia Dortmund läuft in der Fußball-Bundesliga derzeit alles nach Wunsch. Dennoch ist der BVB weiter auf der Suche nach vielversprechenden Talenten und hat dabei ein Auge auf den uruguayischen Nationalspieler Maximiliano Gómez geworfen.

Nach Informationen der spanischen Tageszeitung "El Pais" steht der Angreifer vom spanischen Erstligisten Celta Vigo bei den Westfalen hoch im Kurs. Dem Bericht zufolge sollen die Verantwortlichen beim Tabellenführer angeblich bereit sein, run 20 Millionen Euro für die Dienste des Angreifers zu bezahlen.

Das kolportierte Angebot der Borussia liegt damit aber noch weit von der in Gómez' Vertrag festgeschriebenen Ablösesumme von 50 Millionen Euro.

Gómez spielt erst seit vergangenem Sommer für den Klub aus Galizien. Im Juli 2017 hatte seinen Heimatklub Defensor verlassen und war für einen Ablösesumme von vier Millionen Euro nach Spanien gewechselt.

In seiner ersten Saison in Europa überzeugte der 22-Jährige sogleich mit 17 Treffern in 36 Ligaeinsätzen. Auch in dieser Spielzeit stellt der Rechtsfuß wieder seine Treffsicherheit unter Beweis. In den ersten zehn Spielen in der Primera División steuerte der neunmalige Nationalspieler sechs Tore bei.

Der Youngster gilt als bulliger Mittelstürmer, der Bälle im gegnerischen Strafraum festmachen kann und über ein hervorragendes Kopfballspiel verfügt.

Bereits im vergangenen Frühjahr war er einem spanischen Radiosender zufolge Teil der Überlegungen beim BVB, als dort nach einem Nachfolger für Angreifer Michy Batshuayi gesucht wurde.

Neben dem BVB ist anscheinend auch der englische Topklub Tottenham Hotspur daran interessiert, den Stürmer zu verpflichten.