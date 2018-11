Torjäger Lasogga fehlt mehrere Wochen

Pierre-Michel Lasogga fällt mit Muskelfaserriss aus

Der Hamburger SV muss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga rund drei Wochen ohne seinen Top-Torjäger Pierre-Michel Lasogga auskommen.

Die Wadenverletzung des Stürmers hat sich als Muskelfaserriss herausgestellt, dies teilte der Bundesliga-Absteiger am Dienstag nach einer eingehenden Untersuchung mit.

"Das ist schade. Er war in einer super Verfassung, aber das ist für uns keine Ausrede für das, was kommt", sagte HSV-Trainer Hannes Wolf. Er hofft, dass Lasogga zum Auswärtsspiel bei Holstein Kiel am 23. Dezember zurückkehren kann. "Er muss eine gute, kurze Reha machen und in einem Top-Zustand zurückkommen", sagte Wolf.

🗣 #Wolf weiter: „Der Ausfall von @Lasogga10 in den kommenden drei Wochen ist natürlich schade, aber das ist keine Ausrede für das, was uns in den nächsten Spielen erwarten wird. Wir haben gestern gezeigt, dass wir im Spiel nach vorne trotzdem etwas entwickeln können.“ #nurderHSV pic.twitter.com/SIwJFelTJf — Hamburger SV (@HSV) 27. November 2018

Lasogga, der mit sieben Saisontoren bester Hamburger Schütze ist, hatte am Sonntag das Training abgebrochen und im Topspiel am Montagabend gegen Union Berlin (2:2) gefehlt.

Darüber hinaus blickt Trainer Wolf auf das kommende Spiel gegen den FC Ingolstadt. Die Schanzer haben erst am Montag Trainer Alexander Nouri entlassen. "Durch den gestrigen Trainerwechsel ist das Spiel inhaltlich schwieriger einzuschätzen. Ingolstadt ist trotz der Tabellensituation eine sehr gute Mannschaft."

Während der HSV in der 2. Bundesliga die Tabellenführung eingenommen hat, steht Ingolstadt als Tabellenletzter mitten im Abstiegskampf.