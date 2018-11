Sexuelle Belästigung im Fan-Block: Schalke reagiert

Im Schalke-Block wurde eine Frau offenbar sexuell belästigt

Eine junge Anhängerin des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat schwere Vorwürfe erhoben. Die 22-Jährige wurde eigenen Angaben zufolge auf der S04-Tribüne massiv sexuell belästigt. Der Klub leitet nun erste Schritte ein.

"Wir nehmen das sehr ernst und sind gerade dabei, uns ein umfassendes Bild zu verschaffen", wird ein Vereinssprecher von der "Bild" zitiert. Die Gelsenkirchner Polizei hat bereits wegen Verdacht auf sexuelle Belästigung Ermittlungen eingeleitet und bittet Frauen mit ähnlichen Erfahrungen, sich zu melden.

Was war passiert? Beim 5:2-Sieg der Knappen in der Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg wurde Katharina K. eigenen Angaben zufolge von einem Schalke-Fan begrapscht. "Erst dachte ich, es sei vielleicht ein Versehen. Doch er hörte nicht auf, gab mir dann auf einmal einen Klaps auf den Hintern", so die 22-Jährige gegenüber "Bild".

Die Schalke-Anhängerin wehrte sich mehrmals, allerdings versuchte der Täter schließlich, ihren BH zu öffnen. Daraufhin rief sie lautstark einen nahestehenden Ordner um Hilfe. Die Hilfe blieb ihr jedoch verwehrt. "Das passiert schon mal. Wenn du damit nicht klarkommst, solltest du das Spiel besser am Fernseher verfolgen", soll der Ordner erwidert haben.

Als sie auf ihren Platz zurückkehrte, näherte sich der Täter offenbar erneut. "Es war, als hätten die alle mitgemacht. Ich habe mich so ausgeliefert gefühlt, so hilflos. Es war schrecklich."

Dem Bericht zufolge wird von der Polizei nun auch das Verhalten des Ordners rechtlich geprüft.