Rückkehr von Thiago und Coman gegen Bremen möglich

Thiago und Coman sind nach Verletzungen wieder zurück

Bayern Münchens Trainer Niko Kovac kann wohl schon am Samstag (15:30 Uhr) im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Werder Bremen wieder auf die länger verletzten Thiago und Kingsley Coman zurückgreifen. Beide absolvierten am Mittwoch das komplette Training mit den Reservisten.

Coman hatte zum Bundesligastart am 24. August gegen Hoffenheim einen Syndesmoseriss erlitten. Thiago verletzte sich am 30. Oktober im DFB-Pokalspiel beim SV Rödinghausen (Außenbandriss im Sprunggelenk).

Damit lichtet sich so langsam das Münchner Lazarett. Auch Mats Hummels, der am Dienstag beim 5:1 in der Champions League gegen Benfica Lissabon wegen eines Magen-Darm-Infekts gefehlt hatte, dürfte in Bremen wieder zur Verfügung stehen.

Der Einsatz von Serge Gnabry (Adduktorenprobleme) ist offen. Lediglich James Rodríguez und Corentin Tolisso fallen noch länger aus.