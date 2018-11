Spartak Moskau droht Strafe wegen Flitzers

Dieser Flitzer sorgte bei Spartak gegen Rapid kurzzeitig für Unruhe

Die UEFA leitet gegen Spartak Moskau ein Verfahren ein, nachdem während des Europa-League-Spiels gegen Rapid ein Mann aufs Feld gelaufen und war und Gastgeber-Kapitän Denis Glushakov attackiert hatte.

Wegen eines Flitzers während des Europa-League-Spiels gegen Rapid Wien droht Spartak Moskau eine Disziplinarstrafe der UEFA. Wie die Europäische Fußball-Union am Freitag mitteilte, sei ein Verfahren gegen den russischen Klub wegen des Vorfalls in Moskau am Donnerstagabend eingeleitet worden.

In der 70. Minute des Heimspiels von Spartak gegen die Wiener (1:2) war ein Mann auf das Spielfeld gerannt. Der Unbekannte stürmte auf Moskaus Kapitän Denis Glushakov zu, der den unerwünschten Gast jedoch wegschubsen konnte. Der Mann wurde schließlich vom Sicherheitspersonal abgeführt.

Sicher gelandet, jetzt geht es im Buskonvoi von Bratislava nach Wien! #SCR2018 pic.twitter.com/1TBfI6gHtk — SK Rapid Wien (@skrapid) 30. November 2018

apa