UEFA verlegt erneut CL-Spiel aus Kharkiv

Muss mit Donetsk ein Heimspiel auswärts austragen: Shakhtar-Coach Paulo Fonseca

Die UEFA verlegt zum zweiten Mal wegen des Kriegsrechts in der Ukraine ein internationales Fußballspiel. Das Gruppenspiel Shakhtar Donetsk gegen Olympique Lyon in der Champions League am 12. Dezember dürfe nicht in Kharkiv ausgetragen werden.

Das meldete die Nachrichtenagentur "Interfax" in Kiev unter Berufung auf Quellen im europäischen Fußballverband. Der neue Austragungsort stehe noch nicht fest.

Die ostukrainische Großstadt Kharkiv und ihr Umland zählen zu den zehn Gebieten unter Kriegsrecht. Mit den auf 30 Tage begrenzten Sondervollmachten für die Armee will Präsident Petro Poroschenko sein Land angeblich besser vor einer befürchteten russischen Aggression schützen. Im Alltag wirkt sich das Kriegsrecht bislang kaum aus.

Shakhtar ist in Kharkiv nur im Exil, der Klub gehört eigentlich in die von prorussischen Separatisten kontrollierte Stadt Donetsk. In der Europa League hatte die UEFA schon das Spiel Worskla Poltawa gegen Arsenal London (0:3) am vergangenen Donnerstag nach Kiev verlegt. In Poltawa gilt kein Kriegsrecht. Poltawa-Fans waren sauer, weil die UEFA sie um das vermutlich größte Sportereignis der Geschichte in ihrer Stadt 340 Kilometer von Kiev gebracht habe.