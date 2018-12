Bayern-Abschied: Robbens Heimatklub bestätigt Kontakt

Arjen Robben bestreitet seine letzte Saison für den FC Bayern

Am Sonntag sprach Arjen Robben das aus, was die Fans beim FC Bayern München schon länger befürchtet hatten. Der Niederländer wird den Klub im kommenden Sommer verlassen. Nun bringt sich ein erster Interessent in Stellung.

Der FC Groningen hat in Person von Klub-Manager Hans Nijland das Vorhaben bestätigt, den 34 Jahre alten Flügelspieler unter Vertrag nehmen zu wollen. Robben, der einst seine Fußball-Karriere in Groningens Jugend begann, werde mit offenen Armen empfangen.

"Es wäre der ultimative Traum, wenn er seine aktive Karriere beim FC Groningen beenden würde. Und man kann träumen oder?", so Nijland im "Dagblad Noorden".

Zwar hat Nijland dem 96-fachen Nationalspieler noch kein Angebot unterbereitet. Allerdings bestätigte der Groninger: "Wir hatten Kontakt. Arjens Vater Hans informierte mich am Sonntagnachmittag über die Entscheidung, den FC Bayern zu verlassen."

Nijland habe daraufhin "am nächsten Morgen eine Nachricht an Arjen" gesendet. Dass der FC Groningen im Werben um den siebenfachen deutschen Meister nicht die allerbesten Karten hat, liege aber auf der Hand. "Wir sind bodenständig und müssen unseren Platz kennen. Wir sprechen von einem der besten Fußballer der Welt. Ich denke, es wäre sehr schön, wenn Arjen zukünftig in irgendeiner Form etwas für den Verein tun könnte."

Möglich ist dem Bericht zufolge außerdem eine Rückkehr zu einem weiteren Ex-Verein. So werden auch der PSV Eindhoven um Trainer Mark van Bommel Ambitionen nachgesagt, Arjen Robben von einem Wechsel zu überzeugen.

Robben wird sich unterdessen mit der Entscheidung Zeit lassen. Der 34-Jährige schloss dabei auch ein Karriereende nicht aus: "Es kann aber auch gut sein, dass ich noch weitermache, wenn sich etwas richtig Schönes und Interessantes ergibt."