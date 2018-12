Salihamidzic lehnt Hummels-Abschied im Winter ab

Mats Hummels hat seinen Stammplatz beim FC Bayern verloren

Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern Müncen hat einen Winterwechsel des zuletzt unzufriedenen Abwehrspielers Mats Hummels ausgeschlossen.

"Er ist ein aktueller deutscher Nationalspieler, deshalb gibt es da überhaupt keine Überlegungen", stellte Salihamidzic vor dem Gastspiel in Hannover gegenüber "Sky" klar. Hummels stand bei der Partie erstmals seit dem 10. November wieder in der Startelf.

Zuletzt hatte sich der 29-Jährige hinter dem Duo Niklas Süle/Jérôme Boateng mit der Reservistenrolle begnügen müssen. "Im Moment" sei ein Transfer des Weltmeisters von 2014 in der Winterpause kein Thema, versicherte Salihamidzic.

Trainer Niko Kovac hatte zuvor bereits gesagt: "Es ist schon so, dass du, wenn du bei Bayern München spielst, damit rechnen musst, dass du auch mal auf der Bank sitzt."

Der einst in der Jugend des FC Bayern ausgebildete Hummels spielt seit 2016 wieder in München. Seither kam er in 98 Pflichtspielen zum Einsatz.

"Die Stimmung in der Mannschaft ist gut"

Salihamidzic äußerte sich bei "Sky" auch zur deutlich verbesserten Stimmung beim Rekordmeister.

"Sicherlich haben wir gegen Mannschaften, die wir schlagen wollten, Punkte gelassen. Aber die Stimmung in der Mannschaft und in der Kabine, besonders nach solchen Erfolgserlebnissen wie in Amsterdam, wo wir als Gruppenerster die Champions-League-Gruppe beendet haben, ist gut - auch durch die besseren Ergebnisse der letzten Wochen", hob der Ex-Profi hervor.