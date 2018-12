Eintracht Frankfurt möchte Negativserie ausblenden

Eintracht-Trainer Adi Hütter will die Negativserie gegen Mainz beenden

Trainer Adi Hütter will die desaströse Serie des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt beim FSV Mainz 05 vor dem nächsten Duell am Mittwoch so gut es geht ausblenden.

"Das sollte man nicht großartig zum Thema machen. Jedes Spiel ist ein neuer Anlauf, und das Ziel ist immer, eine Serie zu brechen", sagte der 48-Jährige am Dienstag.

Die Hessen hatten das Rhein-Main-Derby in Mainz bislang nur einmal gewonnen: Am 26. Oktober 1986 in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Damals allerdings spielten die Mainzer noch im Amateurbereich.

Um die Serie am Mittwoch zu beenden, "müssen wir von Beginn an den Kampf annehmen", verriet Hütter: "Es wird ein kampfbetontes Spiel. Aber wir sind körperlich noch sehr gut drauf."

Für die kommenden beiden Partien hat der Eintracht-Trainer eine klare Vorgabe: "Ich erwarte, dass die Jungs in den beiden letzten Spielen noch mal alles raushauen, um noch ein paar Punkte zu sammeln."