Hat der BVB einen Pulisic-Ersatz in der Ukraine gefunden?

Viktor Tsygankov (l.) soll es dem BVB angetan haben

Zuletzt berichteten verschiedene Medien, dass Christian Pulisic den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund in naher Zukunft in Richtung Premier League verlassen wird. Jetzt scheint der BVB einen Nachfolger für den US-Amerikaner gefunden zu haben.

Nach Informationen des Journalisten Kirill Kryzhanovsky buhlen die Schwarz-Gelben um die Dienste von Viktor Tsygankov. Das verriet Kryzhanovsky gegenüber "Telegram-Kanal".

"Mehrere europäische Klubs, darunter zwei aus Italien, sind wirklich interessiert an Tsygankov. Aber das konkreteste Interesse kommt von einem deutschen Verein", gab Kryzhanovsky preis: "Nach meinen Informationen hat Kiew ein informelles Angebot über 16 Millionen Euro plus Boni erhalten. Allerdings ist dieses abgelehnt worden."

BVB-Flirt wird mit Andriy Yarmolenko verglichen

Der 21-jährige Tsygankov steht noch bis 2023 bei Dynamo Kiew unter Vertrag. Dennoch glaubt der Reporter an einen Wechsel des Hoffnungsträgers: "Tsygankov ist definitiv nicht wie Yarmolenko gestrickt und wird die Füße stillhalten, bis er 27 ist."

Aufgrund seiner Spielanlage wird der Flügelspieler mit dem ehemaligen BVB-Profi Andriy Yarmolenko verglichen.

In der laufenden Saison erzielte der BVB-Flirt neun Tore in der ukrainischen Premier Liga. Auch in der Europa League knipste Tsygankov schon zweimal