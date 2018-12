Frankfurt will Rode vom BVB zurückholen

Der BVB will Sebastian Rode wohl noch im Winter loswerden

Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist Sebastian Rode aufs Abstellgleis geraten. Angeblich will der BVB den Mittelfeldspieler möglichst schnell loswerden. Mit Eintracht Frankfurt ist nun wahrscheinlich ein dankbarer Abnehmer gefunden.

Der Verein bestätigte mittlerweile, dass man sich am Main mit einer Rückholaktion Rodes beschäftige und derzeit in Transferverhandlungen mit dem BVB steht. "Bei einem positiven Transferabschluss würde Rode mit der Mannschaft am 4. Januar 2019 ins Trainingslager nach Florida reisen", teilte die Eintracht auf ihrer Website mit.

Wie die "Frankfurter Rundschau" und mittlerweile auch der "kicker" berichten, soll der BVB-Profi den langfristigen Ausfall von Lucas Torró, der sich einer Leisten-Operation unterziehen musste, kompensieren und in der Rückrunde auf Leihbasis zu den Hessen zurückkehren.

Rode spielte bereits von 2010 bis 2014 für die Eintracht, ehe es den Mittelfeldmann zum FC Bayern München zog.

Beim BVB spielt Rode aktuell gar keine Rolle und kam in dieser Saison nicht einmal zum Einsatz. Nachdem der 28-Jährige zunächst mehrmals von muskulären Verletzungen zurückgeworfen wurde, verzichtet Cheftrainer Lucien Favre derzeit einzig aus sportlichen Gründen auf den Mittelfeldmann, der bis 2020 beim BVB unter Vertrag steht.

Zuletzt wurde auch dem VfB Stuttgart Interesse an Rode nachgesagt.

Als weiteren potenziellen Kandidaten für das Mittelfeld der Eintracht nennt das Blatt Omar Mascarell von Schalke 04. Bei den Königsblauen konnte der Spanier bislang nicht an seine starken Leistungen der letzten Saison im Frankfurt-Dress anknüpfen.

Da Rode allerdings besser zum aggressiv-offensiven Spielsystem von Trainer Adi Hütter passe, sei ein Wechsel des BVB-Profis wahrscheinlicher. Außerdem ist Mascarell noch bis 2022 an die Knappen gebunden.