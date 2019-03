Magdeburgs Serie reißt beim Tabellenletzten Duisburg

Das Siegtor für Duisburg fiel in aller letzter Minute

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat die erste Niederlage im Jahr 2019 kassiert und damit einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt einstecken müssen.

Der Aufsteiger unterlag im Kellerduell beim MSV Duisburg 0:1 (0:0). Die Zebras verbesserten sich durch den ersten Sieg nach vier Spielen zumindest vorübergehend auf den Relegationsplatz 16 und liegen nun zwei Punkte hinter Magdeburg.

Enis Hajri (90.+2) erzielte vor 13.416 Zuschauern in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer für die Hausherren. Der Sieg war durchaus verdient, der MSV hatte in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen. Im ersten Abschnitt hatte der Duisburger Angreifer Havard Nielsen (12.) den Pfosten getroffen, auf der anderen Seite scheiterte Felix Lohkemper (40.) an der Latte.

Bereits in der 32. Minute hatten die Magdeburger den Ausfall ihres Topscorers Christian Beck hinnehmen müssen, der nach einem Zusammenprall ausgewechselt werden musste. Noch während der Partie wurde der 30-Jährige ins Krankenhaus gebracht.