Streit eskaliert! Brych tauscht Assistenten aus

Felix Brych setzt auf neue Assistenten

Der deutsche FIFA-Schiedsrichter Felix Brych hat offenbar nach einem Streit seine Assistenten ausgetauscht. Dies berichtet die "Bild"-Zeitung.

Demnach sei es zwischen dem 43-Jährigen und seinen etatmäßigen Helfern Mark Borsch und Stefan Lupp zu Meinungsverschiedenheiten gekommen.

Brych hatte den beiden Assistenten laut "Bild" eine Teilschuld an seinen schwächeren Leistungen gegeben. Mit dem Duo bestritt der Münchner Unparteiische die Weltmeisterschaften 2014 und 2018 sowie die EM 2016 und Olympia 2012.

Brych wird bereits im Bundesligaspiel am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) zwischen Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf mit einem neuen Gespann in die Partie gehen. An der Außenlinie stehen in Gelsenkirchen Frederick Assmuth und Thomas Stein.