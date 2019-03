Liverpool-Legende adelt Klopp: "Ist fantastisch"

Hat bei den Anhängern des FC Liverpool einen guten Stand: Trainer Jürgen Klopp

Liverpools Rekordtorschütze Ian Rush wünscht sich, dass Trainer Jürgen Klopp noch lange für den einstigen englischen Rekordmeister arbeitet. Im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern sieht er sein Team aus einem bestimmten Grund im Vorteil.

"Er macht einen fantastischen Job. Ich mag ihn, er hat Ehrgeiz, Elan", sagte der 57-Jährige, der zwischen 1980 und 1996 346 Tore für den FC Liverpool erzielte, dem "kicker".

Klopp strahle eine positive Energie aus. "Wenn du ihn triffst, umarmt er dich stets herzlich. Das steckt an", sagte der als Klub-Botschafter tätige Rush. "Klopp ist fantastisch für Liverpool, hoffentlich bleibt er sehr lange Zeit hier [...] Er zeigt die Leidenschaft und den Enthusiasmus wie in Dortmund."

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Bayern am Mittwoch verwies Rush darauf, dass Liverpool 2005 den Titel in der Königsklasse gewann und 2018 im Finale stand. Die englische Meisterschaft habe der Klub dagegen seit 1990 nicht mehr geholt. "Damals habe ich noch gespielt, es ist also lange her", sagte Rush.

Rush: Bayern hatte auch wenig Chancen

Im Duell gegen den FC Bayern erwartet der Engländer ein 50:50-Spiel. "Es ist noch immer ein komplett offener Vergleich. Die Tagesform wird entscheiden. Die Bayern spielten gut in Liverpool, zu Hause aber werden sie versuchen, ein Tor zu machen, was uns in die Karten spielen wird."

Zwar hatte der FC Liverpool im Hinspiel gegen den deutschen Rekordmeister wenig Chancen, "das können wir genauso über die Bayern sagen. Wichtig sind Auswärtstore, deshalb bin ich mit dem 0:0 absolut zufrieden."

"Es wird kein Abwarten, kein 0:0 geben, sondern Tore", so Rush, der glaubt: "Bayern hat einen sehr guten Torwart, der den Ball in zwei, drei Sekunden in die vorderste Linie spielen kann. Also wird Liverpool tief stehen und schnell umschalten."

"Englische Liga die anspruchsvollste der Welt"

Nachdem die Reds ihren Vorsprung auf Manchester City in der Premier League zuletzt verspielten und die Tabellenführung abgeben mussten, dichteten manche der Mannschaft schon eine kleine Krise an. Müdigkeit kann Rush allerdings nicht erkennen.

"Müde bist du nur, wenn du keine Spiele gewinnst. Jetzt kommt die Phase, in der es für Liverpool um den Titel in der Liga geht. Das ist eine harte Herausforderung, weil die englische Liga die anspruchsvollste der Welt ist. Die Teams müssen da Woche für Woche ihre harte Pflicht erfüllen, in England kannst du in der Liga keine Spieler für die Champions League schonen - wie in Spanien, Italien oder vielleicht in der Bundesliga", so Rush.