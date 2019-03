Medien: Bayern-Bosse zweifeln weiter an Kovac

Niko Kovac soll beim FC Bayern nicht unumstritten sein

"Die werden wahrscheinlich recht haben", antwortete FC-Bayern-Coach Niko Kovac am Sonntag süffisant auf eine provokante Frage der Presse, die wissen wollte, was er zu den Kritikern sagt, die ihm den Umbruch in München nicht zutrauen. Medien nähren nun aber die Annahme, Kovac sei in München nicht unumstritten.

Angesichts des laufenden Umbruchs an der Isar müssten die Bayern-Bosse prüfen, ob der 47-Jährige der richtige Mann für den Neustart "oder nur eine einjährige Übergangslösung" sei. Das berichtet der "kicker".

Der wenig inspirierte Auftritt im Rückspiel gegen den FC Liverpool, der im Champions-League-Aus der Münchner gipfelte, soll die Zweifel in der Führungsetage des Rekordmeisters befeuert haben.

Um seinen Job zu retten, muss Kovac nun liefern. Den Bericht zufolge wird mindestens der Meistertitel vom Kroaten erwartet. Damit man im Süden der Republik von einem erfolgreichen Jahr sprechen kann, muss sogar das Double her.

Gelingt der Coup, muss Kovac sich dennoch weiter beweisen. Mit einem Kader, auf dessen Gestaltung der Ex-Profi dann anders als im Vorjahr Einfluss hatte, liegt es laut "kicker" dann an Kovac, die Zweifel an seiner Taktikidee zu beseitigen.

Dass allein Erfolg auf nationaler Ebene nicht ausreicht, um den Ansprüchen in München zu genügen, ist spätestens seit der Amtszeit von Felix Magath bekannt. Der markige Coach heuerte im Sommer 2004 an der Säbener Straße an, holte 2004/05 und 2005/06 jeweils das Double und musste im Januar 2007 dennoch seinen Hut nehmen.