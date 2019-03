Keine Kaufoption: Stuttgart wohl chancenlos bei Zuber

Steven Zuber spielt auf Leihbasis beim VfB Stuttgart

Trotz seiner starken Leistungen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga darf sich der VfB Stuttgart wohl keine Hoffnungen auf einen langfristigen Verbleib von Steven Zuber machen.

Weil die Schwaben keine Kaufoption für den 27-Jährige besitzen, wird dieser nach Ablauf seines Leih-Vertrags im Sommer zur TSG 1899 Hoffenheim zurückkehren.

"Hoffenheim gehört mein größter Respekt", sagte Zuber am Samstag nach seinem Treffern gegen die Kraichgauer, über den er sich entgegen sonstiger Gepflogenheiten ausgeliehener Spieler intensiv freute. "Ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht nicht so gejubelt hätte", kritisierte Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann den Schweizer direkt im Anschluss an die Partie.

Später räumten die beiden in der Kabine der Gäste ihre Unstimmigkeiten aus.

Zuber ist beim VfB voll eingeschlagen: Insgesamt erzielte der 27-Jährige in neun Partien für den Tabellen-16. bereits fünf Tore. Zudem bereitete er zwei Treffer vor.