Medien: Bayern bieten 80 Millionen Euro für Pépé

Nicolas Pépé wird beim FC Bayern gehandelt

Kein Tag ohne neue Wasserstandsmeldung zum angeblichen Interesse des FC Bayern München an Nicolas Pépé von OSC Lille: Laut "beIN SPORTS France" soll der deutsche Fußball-Rekordmeister nun ein offizielles Angebot für den begehrten Flügelstürmer abgegeben haben.

Und die kolportierte Summe hat es in sich: Schlappe 80 Millionen Euro offerieren die Bayern demnach, um Pépé an die Säbener Straße zu locken. Damit wäre der Ivorer der mit deutlichem Abstand teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte. Dem Bericht zufolge wäre FCB-Sponsor Adidas entscheidend am Transfer beteiligt.

Kurz zuvor hatte der Shootingstar Verhandlungen noch dementiert. "Ich hatte keinen Kontakt zum FC Bayern", sagte der 23-Jährige gegenüber "Canal +". "Meine Berater kümmern sich um die Angelegenheit. Ich bin voll auf den Saisonendspurt fokussiert."

Pépé wird beim deutschen Branchenprimus seit Monaten als Neuzugang für die kommende Saison gehandelt. 17 Treffer und acht Vorlagen in 29 Ligue-Spielen in dieser Saison haben den Ivorer für internationale Top-Klubs interessant gemacht.

Berichte über Zweifel beim FC Bayern

Wo seine Zukunft liegt, ist eigenen Angaben zufolge noch völlig offen. "Ich habe keine Präferenz, schaue mir alle Ligen gerne an. Ich könnte mir auch vorstellen, in Lille zu bleiben. Wenn der Moment gekommen ist, werde ich meine Entscheidung treffen."

Kürzlich hatte der "kicker" berichtet, intern gebe es beim FC Bayern Zweifel an der Eignung von Pépé für das Spiel des deutschen Rekordmeisters, insbesondere in den engen Räumen ab 30 Meter vor dem Tor.

Nichtsdestotrotz beobachteten die Münchner den flinken Flügelspieler zuletzt intensiv. Chefscout Laurent Busser soll Pepé beim 1:1 in Straßburg Ende Februar erneut höchstpersönlich unter die Lupe genommen haben.