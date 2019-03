ÖFB stößt ausländische Team-Fans vor den Kopf

Der ÖFB sorgt mit einem Hinweis für Verwirrung. © GEPA pictures, screenshot oeticket.com (Montage)

Auf der Website zum Ticketkauf für das ÖFB-Länderspiel gegen Polen sorgt ein diskriminierend anmutender Hinweis für Kopfschütteln.

Diese Woche ist die länderspielfreie Zeit wieder vorbei, am Donnerstagabend (20:45 Uhr) startet auch das österreichische Nationalteam in die Qualifikation für die EURO 2020. Tickets für das Heimspiel gegen Polen im Wiener Ernst-Happel-Stadion sind nach wie vor erhältlich.

Doch scheinen beim ÖFB nicht alle Fans gleich willkommen zu sein, diesen Eindruck vermittelt zumindest ein Hinweis auf der Website zum Ticketverkauf, auf die man über die offizielle Homepage des ÖFB kommt. "ACHTUNG: Verkauf nur an österreichische Staatsbürger! Bei Nichteinhaltung behält sich der ÖFB das Recht vor die Tickets zu stornieren!", steht dort prominent platziert und farblich hinterlegt.

Dürfen also Groundhopper, die dieser Tage in Wien zu Besuch sind und die Partie im Happel-Stadion gerne verfolgen würden, nicht auf das Österreich-Länderspiel gehen? Müssen Deutsche, Franzosen, Italiener oder sonstige Staatsbürger, die möglicherweise seit Langem in Österreich ansässig und vielleicht auch Fans des ÖFB-Teams sind, tatsächlich draußen bleiben?

ÖFB relativiert und spricht von schlechter Formulierung

Alles nicht so gemeint, versicherte der ÖFB auf Nachfrage von weltfussball. Vielmehr gehe es darum, zu verhindern, dass polnische Fans über den österreichischen Verband Karten kaufen und sich dann möglicherweise mitten im rot-weiß-roten Fansektor wiederfinden. Es würden lediglich keine Karten an nicht in Österreich befindliche Lieferadressen geschickt werden, so die ÖFB-Sprecherin weiter. Eine aus Sicherheitsgründen absolut nachvollziehbare Maßnahme.

Dass der Hinweis im Ticketshop schlecht formuliert sei, räumte man seitens des Verbands ein, warum er nicht der genannten Intention entsprechend geschrieben wurde, stattdessen suggeriert, dass ausschließlich Österreicher (und Polen im Gästesektor) ins Stadion dürfen, blieb jedoch unbeantwortet. Man werde dem nachgehen. Eine angekündigte Stellungnahme der für die Organisation des Kartenverkaufs zuständigen Person blieb auch knapp 24 Stunden nach der weltfussball-Anfrage beim ÖFB aus.

Am Tag vor dem Spiel war die Warnung nach wie vor online und der Imageschaden bereits angerichtet. Man kann nur spekulieren, wie viele Fans sich von dem Hinweis und der angedrohten Stornierung der Tickets abschrecken ließen und sich gegen einen Kartenkauf entschieden haben.

Beim Ticketverkäufer oeticket wusste man von der abgeschwächten Version des Verbands übrigens nichts. "Es ist tatsächlich so, dass der ÖFB Tickets nur an österreichische Staatsbürger verkauft", hieß es dort auf Nachfrage. Zusatz: "Wenn Sie als Österreicher Karten kaufen und Nicht-Österreicher zum Spiel mitnehmen möchten, können Sie das natürlich tun. Reisepässe werden an den Stadioneingängen in der Regel nicht kontrolliert."

