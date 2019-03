Bericht: VfB Stuttgart wirbt um Top-Talent aus Serbien

Dejan Joveljic steht angeblich beim VfB Stuttgart auf dem Zettel (Bildquelle: twitter.com/serbianfooty)

Trotz seines zarten Alters sorgt der 19-jährige Mittelstürmer Dejan Joveljic in der serbischen Liga bei seinen Gegenspielern für Angst und Schrecken. Das Ausnahmetalent von Roter Stern Belgrad steht längst auf den Notizzetteln diverser ausländischer Klubs. In der Pole Position befindet sich angeblich ein Fußball-Bundesligist.

Glaubt man einem Bericht des serbischen Portals "mozzartsport", arbeitet der VfB Stuttgart derzeit mit Hochdruck an einer Verpflichtung Joveljics. Demnach sind die Schwaben bereit, stolze fünf Millionen Euro nach Belgrad zu überweisen, um den U21-Nationalspieler ins Ländle zu holen. Ein konkretes Angebot werde bereits "in den nächsten Tagen" erwartet.

Joveljic gilt als eines der größten Sturmtalente seines Jahrgangs. In 20 Pflichtspielen für Roter Stern traf der Teenager bislang zehn Mal ins Schwarze - eine beeindruckende Quote. Auch in der Champions League durfte er zwei Mal ran, blieb dabei allerdings ohne Treffer.

Beim VfB dürfte der Transfer entscheidend vom Ligaverbleib abhängen. Sollte der Tabellen-16. am Saisonende absteigen, dürfte der Deal kaum realisierbar sein.