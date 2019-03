Enthüllt: Top-Torjäger sollte Schalke retten

Der FC Schalke 04 soll ein Auge auf Max Kruse geworfen haben

27 Tore in 26 Partien der Fußball-Bundesliga und keinen Spieler in den eigenen Reihen, der mehr als vier Buden in der laufenden Saison erzielen konnte: Die Offensive des FC Schalke 04 steht sinnbildlich für die Krise der Knappen. Für Abhilfe sollte einer der erfolgreichsten Goalgetter der Bundesliga-Geschichte sorgen.

Max Kruse von Werder Bremen, mit 71 Toren in 244 Ligaspielen derzeit einer der erfolgreichsten aktiven Knipser, soll das Interesse von S04 geweckt haben. Angeblich hat Königsblau bereits im Winter versucht, den Ex-Nationalspieler in den Ruhrpott zu locken. Das will "Bild" erfahren haben.

Demnach waren die Schalke-Bosse im Januar bereit, fünf Millionen Euro für Kruse in den Ring zu werfen. Der Vertrag des 31-Jährigen bei Werder endet nach der Saison.

Dass es nicht zum Deal kam, dürfte nicht zuletzt an den mauen sportlichen Aussichten der Schalker liegen. "Jeder weiß, dass ich mich bei Werder wohl fühle. Aber ich habe den Anspruch, kommende Saison noch einmal im Europacup spielen", erklärte Kruse unlängst konfrontiert mit der Frage nach seinen Zukunftsplänen.

Auch Werder-Manager Frank Baumann den Spekulationen um Kruse den Wind aus den Segeln: "Weder Max noch Schalke sind an mich herangetreten", wird der Geschäftsführer des Klubs von der "Bild" zitiert.

Werder rangiert mit 39 Punkten derzeit als Achter drei Zähler hinter den Euro-League-Rängen, Schalke kämpft mit 23 Pünktchen hingegen um den Klassenerhalt. Um doch noch am Europa-Pokal teilzunehmen, muss Schalke wohl den DFB-Pokal gewinnen.

Der Absturz des amtierenden Vizemeisters aus Gelsenkirchen dürfte die Transferbemühungen der Schalker ohnehin erschweren. Ohne Auftritte auf europäischer Bühne fehlen S04 laut "Bild" 60 Millionen Euro, Schalkes neuer starker Mann Jochen Schneider soll sein Augenmerk daher vermehrt auf ablösefreie Spieler richten.