Nach Schalke-Aus: Max Meyer kontaktiert Tedesco

Einst Weggefährten beim FC Schalke 04: Max Meyer und Domenico Tedesco

Nach seiner Entlassung beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 bekam Domenico Tedesco viel Zuspruch. Sogar der frühere Schalker Max Meyer nahm offenbar Kontakt zu seinem Ex-Trainer auf.

Obwohl Meyer den Königsblauen im vergangenen Sommer nach einem zähen Vertragspoker nicht gerade im Guten den Rücken kehrte, gilt sein Verhältnis zu Tedesco als intakt.

Laut "Funke Sport" kontaktierte der 23-Jährige, inzwischen in Diensten von Crystal Palace in der englischen Premier League, deswegen in dieser Woche telefonisch seinen ehemaligen Coach, um diesen nach seinem Aus auf Schalke wieder aufzubauen. Bei Tedesco soll diese Aktion seines früheren Schützlings gut angekommen sein.

Der 33 Jahre alte Fußballlehrer erholt sich derzeit im Kreise seiner Familie von den Strapazen der letzten Wochen, verfolgt das Geschehen bei seinem Ex-Klub aber noch genau.

Am Tag der Partie gegen RB Leipzig, dem ersten Spiel unter der Leitung von Interimstrainer Huub Stevens, telefonierte er mit den Verantwortlichen der Knappen, sprach der Mannschaft aus der Entfernung Mut zu.

Geholfen hat diese Motivationshilfe allerdings nicht: Schalke verlor 0:1 und steckt nach wie vor mittendrin im Abstiegskampf.