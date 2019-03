🤕 Arrrgh... Jan-Philipp #Kalla hat sich einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen - das ergab eine MRT-Untersuchung in der ENDO-Klinik. Der 32-Jährige wird somit den Kiezkickern in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Gute Besserung, Schnecke! #fcsp pic.twitter.com/Ao88QyphJu