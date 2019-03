Labbadia: "Fahren mit Selbstvertrauen" zum BVB

Mit Wolfsburg gut auf Kurs Europa: VfL-Coach Bruno Labbadia

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will mit einer Überraschung beim Titelkandidaten Borussia Dortmund am Samstag seine Europapokal-Ambitionen untermauern.

"Wir fahren mit Selbstvertrauen da hin. Wir sind auch auswärtsstark und das weiß Borussia Dortmund auch", sagte VfL-Trainer Bruno Labbadia vor dem Match beim Tabellenzweiten BVB.

Vor den noch ausstehenden acht Saisonpartien verdeutlichte Labbadia zudem noch einmal, unbedingt die Rückkehr in den Europapokal zu schaffen. "Wir wollen das Rennen bis zum letzten Spieltag offen halten und wollen dann da auch zugreifen", meinte Labbadia, der den VfL am Saisonende verlässt: "An uns muss man erstmal vorbei."

Aktuell ist Wolfsburg nach 26 Spieltagen mit 42 Punkten Siebter der Tabelle. Auch die Champions League hat Labbadia noch nicht abgeschrieben: "Ich würde auch den vierten Platz nehmen". Zur Zeit liegt Wolfsburg fünf Punkte hinter dem derzeitigen Vierten Borussia Mönchengladbach.