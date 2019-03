Lewandowski kann sich Vertragsverlängerung vorstellen

Robert Lewandowski will in der Bundesliga noch viel erreichen

Am nächsten Samstag (18:30 Uhr) kommt es in der Fußball-Bundesliga zum Duell zwischen Spitzenreiter Borussia Dortmund und Verfolger FC Bayern München. Der Bayern-Star kann sich außerdem eine Vertragsverlängerung beim Rekordmeister vorstellen, wie er jetzt in einem jüngsten Interview verriet.

Lewandowski machte im Gespräch mit dem "kicker" kein Geheimnis daraus, sich einen längerfristigen Verbleib in München vorstellen zu können. Nachdem er in den vergangenen Jahren mehrfach mit einem Wechsel ins Ausland geliebäugelt hat, ist ein längerfristiger Verbleib des Polen wahrscheinlich: "Ich kann mir sehr gut vorstellen, länger als 2021 zu bleiben," lässt der Angreifer durchblicken. Im Sommer 2021 läuft das aktuelle Arbeitspapier des Nationalspielers aus.

Für Bayern-Stürmer Robert Lewandowski ist es indes keine Überraschung, dass der BVB so gut dasteht. "Wer auf das Potenzial schaut, darf nicht überrascht sein. Höchstens, wie schnell es so gut funktioniert hat", fasst der Pole die Entwicklung bei seinem Ex-Klubs im Interview des Fachmagazins zusammen.

Im direkten Duell der beiden Spitzenklubs will der 30-Jährige sein Team nächste Woche zum Sieg schießen. Mit einem Treffer würde er die magische Zahl von 200 Bundesligatoren erreichen.

"200 ist eine große Zahl. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie einmal erreichen kann", ist sich auch Lewandowski der Bedeutung des Moments bewusst.

Beim 1:1 am Samstag beim SC Freiburg hatte er seinen 199. Bundesliga-Treffer erzielt, die 200-Tore-Barriere aber trotz zahlreicher Möglichkeiten noch nicht durchbrochen.

Lewandowski hat sogar die 300-Tore-Marke im Blick

Wenn es soweit ist, will der Rechtsfuß es aber nicht bei 200 Toren belassen. In Gedanken ist er längst bei der 300-Tore-Marke. Mit 300 Toren läge er dann auf dem zweiten Platz der ewigen Torjägerliste der Bundesliga, die von Gerd Müller (365) angeführt wird.

"Ich werde nie sagen, dass es unmöglich ist, aber jetzt ist es noch weit weg", stellt der ehemalige BVB-Spieler klar. In "vier Jahre mit super Leistungen" wäre die Marke aber für ihn noch erreichbar.