"Weltklassetorwart" Nübel verzückt den FC Schalke 04

Alexander Nübel ist seit dem Winter die Nummer eins beim FC Schalke 04

Torhüter Alexander Nübel rettete dem FC Schalke 04 am Sonntag bei Hannover 96 mit seinen Paraden den 1:0-Sieg. Seine überragende Leistung bescherte dem 22-jährigen Schlussmann im Anschluss an das Keller-Duell wahre Lobeshymnen aus den eigenen Reihen.

"Ein Lob an Alexander Nübel. Er hat uns gerettet", sagte Torschütze Suat Serdar und bezeichnete Nübel als "Weltklassetorwart". Auch Trainer Huub Stevens hob den Anteil des jungen Keepers am wichtigen Erfolg bei den Niedersachsen hervor: "Mein Dank dafür, dass wir heute die Null gehalten haben, geht an Alexander Nübel."

Zweimal verhinderte der Youngster mit tollen Paraden gegen die 96-Stürmer Hendrik Weydandt und Nicolai Müller einen Gegentreffer seiner Mannschaft, strahlte auch ansonsten enorm viel Ruhe aus.

Der Lohn: Die 10.000 mitgereisten Schalke-Fans feierten den Youngster nach der Partie mit Sprechchören. "Natürlich habe ich mich über die Gesänge gefreut, aber wir haben als Mannschaft gewonnen", gab sich der Matchwinner selbst im Anschluss an sein bislang bestes Bundesligaspiel bescheiden. "Fußball ist ein Mannschaftssport, da gewinnt nie jemand etwas alleine. Suat macht das Tor überragend, Jeffrey (Bruma, Anm. d. Red.) blockt kurz vor dem Ende einen Ball überragend."

Nübel sagte weiter: "Wir freuen uns. So ein Spiel brauchst du, so einen dreckigen Sieg. Vor allem in Hannover, für die es um alles geht. Es war klar, dass es ein Drecksspiel wird." Er lobte zudem seine Vorderleute in der Defensive: "Die Spieler haben viele Schüsse geblockt. Und die Bälle, die durchkamen, konnte ich halten. Es hat riesen Spaß gemacht."

Nübel war vom mittlerweile entlassenen Domenico Tedesco kurz vor Rückrundenstart zur Nummer eins befördert werden. Kapitän Ralf Fährmann, bis dahin ohne Wenn und Aber gesetzt, rückte ins zweite Glied.