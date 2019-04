Gespräche stocken: Lasogga vor HSV-Abschied

Pierre-Michel Lasogga tendiert angeblich zu einem HSV-Abschied

Mit seinen Saisontoren 18 und 19 schoss Pierre-Michel Lasogga den HSV am Dienstag in das Halbfinale des DFB-Pokals. Womöglich war es schon seine letzte Heldentat im Trikot der Hamburger. Die Vertragsgespräche zwischen dem Stürmer und dem Klub scheinen ins Leere zu laufen. Der Abschied Lasoggas rückt angeblich näher.

Wie die "Bild" berichtet, hat der HSV die Gespräche mit Lasogga über eine Vertragsverlängerung zwar wieder aufgenommen und abermals erklärt, den Stürmer unbedingt halten zu wollen, allerdings scheint sich der 27-Jährige bereits gegen einen Verbleib an der Elbe entschieden zu haben.

Lasogga tendiere zu einem Vereinswechsel, heißt es in dem Bericht. Sein bevorzugtes Ziel: England, wo er in der Saison 2017/18 im Trikot von Leeds United auflief.

Ob "PML" den HSV im Sommer 2019 verlässt, hängt maßgeblich von zwei Faktoren ab. Einer ist der sportliche Erfolg. Steigt der Hamburger SV nicht auf, wird Lasogga den Klub definitiv verlassen. In diesem Fall würde der HSV dem Stürmer auch gar kein neues Angebot unterbreiten.

Der zweite Faktor, der über die Zukunft des Stürmers in Hamburg entscheidet, ist das Geld. Aktuell kassiert Lasogga laut "Bild" 3,4 Millionen Euro plus Prämien pro Saison. Selbst wenn der HSV aufsteigen sollte, müsste er jedoch Einbußen in Höhe von 50 Prozent und mehr in Kauf nehmen. Ob sich der Knipser darauf einlässt, ist mehr als fraglich.