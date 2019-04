BVB-Idole glauben an Sieg gegen den FC Bayern

Sebastian Kehl und Dedê glauben an einen BVB-Sieg im deutschen Clásico gegen den FC Bayern

Am Samstagabend steigt in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund das vielleicht vorentscheidende Duell um die Meisterschaft. In der "WAZ" erklären mehrere BVB-Legenden, wie das Team von Lucien Favre das Top-Spiel gewinnen kann.

"Wir müssen eine große Bereitschaft zeigen, gegen den Ball zu arbeiten, stark verschieben und gemeinsam verteidigen. Darüber hinaus dürfen wir uns nicht verstecken, müssen extrem mutig auftreten und mit dem nötigen Selbstvertrauen agieren. Das hat uns in München immer stark gemacht", weiß Sebastian Kehl, der beim BVB die Lizenzspielerabteilung leitet und als Spieler der Westfalen selbst zwischen 2002 und 2015 zehn Mal gegen die Bayern gewinnen konnte.

Einen mutigen Auftritt fordert auch Kult-Stürmer und Stadionsprecher Norbert Dickel: "Ich weiß noch, wie ich gegen München ein Tor aus großer Entfernung erzielt habe. Also: Wir müssen aufs Tor ballern. Aber im Ernst: Wir dürfen keine Angst haben, sondern müssen dagegenhalten."

Abwehrspieler und Fanliebling Dedê sieht seinen Ex-Klub derweil vor einer schweren Herausforderung: "Man braucht Glück, Kampf und einen guten Tag, um gegen den FC Bayern zu gewinnen. Das Spiel ist immer etwas Besonderes, die Bayern haben eine starke Mannschaft. Aber die Dortmunder haben trotzdem eine gute Chance, weil die Münchener unter Druck stehen", so der Brasilianer.

"Bei so einem Spiel zählt auch das Gemeinschaftsgefühl"

Der Zeitpunkt des Spiels kommt dem BVB zudem gelegen. Pünktlich zum Topspiel haben die Dortmunder zuletzt ihre Form wiedergefunden. Aus den letzten drei Spielen holte das Favre-Team die volle Punkteausbeute. Der Last-Minute-Sieg gegen den VfL Wolfsburg war zudem ein Schub für die Moral.

"Bei so einem Spiel zählt auch das Gemeinschaftsgefühl – und da hat der BVB derzeit, wie ich finde, einen Vorteil", hebt Dortmunds langjähriger Angreifer Flemming Povlsen hervor.

Doch wenn am Samstag das Leder in der Münchner Allianz Arena rollt, werden nicht nur die Fans in Deutschland vor dem Fernseher sitzen. Längst hat der deutsche Clásico auch im Ausland großes Interesse geweckt.

Das Spiel, heute das Vorzeige-Duell der Bundesliga, hat vor 50 Jahren hingegen nur wenige Zuschauer von den Sitzen gerissen. "Als wir gegen den FC Bayern gewonnen haben, war der Klub noch nicht so groß wie heute. Da drehte sich alles um 1860 München", erinnert sich der ehemalige BVB-Verteidiger Wolfgang Paul, der zwischen 1961 und 1970 für die Borussia kickte.

Obwohl die Bayern inzwischen zum mit Abstand erfolgreichsten Klub der Bundesliga aufgestiegen sind, ist Paul für das anstehende Match optimistisch: "Samstag ist ein Sieg machbar."