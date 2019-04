Gladbachs Ibrahima Traoré wieder im Training

Ibrahima Traoré ist ins Mannschaftstraining von Gladbach zurückgekehrt

Ibrahima Traoré ist am Mittwoch in das Mannschaftstraining von Borussia Mönchengladbach zurückgekehrt. Der 30-Jährige absolvierte nach seinem Eingriff an der Leiste erstmals wieder alle Teile der Einheiten.

"Wir freuen uns, dass Ibo wieder dabei ist", sagte Co-Trainer Dirk Bremser. Michael Lang (muskuläre Probleme im Hüftbereich) und Andreas Poulsen (Sprunggelenksverletzung) trainierten parallel nur individuell. Mamadou Doucouré (Muskelbündelriss im Oberschenkel) fehlt den Borussen weiterhin langfristig.

Ibrahima Traoré war Ende Februar wegen eines Überbeins im Leistenbereich operiert worden.

Im Kampf um die Europapokalplätze peilt die Fohlen-Elf am Samstag beim Tabellenletzten Hannover 96 einen Sieg an. "Wir wollen vom Auftreten her an das Bremen-Spiel anknüpfen und drei Punkte holen", sagte Bremser. "Aber ich erwarte großen Widerstand, Hannover wird alles daran setzen, dieses Spiel zu gewinnen, um sich noch eine Restchance auf den Klassenerhalt zu wahren."

In Vorbereitung auf das Spiel trainieren die Fohlen am Donnerstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit.