Seferovic freut sich aufs Wiedersehen

Haris Seferovic trifft mit Benfica auf Eintracht Frankfurt

Haris Seferovic vom portugiesischen Fußball-Rekordmeister Benfica empfindet vor dem Duell mit seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt keinerlei Rachegelüste.

"Ich freue mich auf das Spiel und finde es schön, alte Freunde zu treffen. Es ist ein schönes Gefühl, bekannte Gesichter zu sehen", sagte der Schweizer vor dem Hinspiel im Europa-League-Viertelfinale am Donnerstag.

Seferovic hatte in seiner Zeit am Main (2014 bis 2017) den Durchbruch nicht geschafft und nur 19 Tore erzielt - für Benfica traf er allein in dieser Spielzeit 22 Mal.

"Ich arbeite hart, mir geht es gut. Ich bin froh, dass ich die Chance bekomme zu spielen", begründete der 27-Jährige seine besseren Leistungen in dieser Saison.