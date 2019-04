Kringe erwartet Schalke im Revierderby "doppelt heiß"

Florian Kringe verlor mit dem BVB fünf Derbys gegen den FC Schalke 04

Der langjährige Bundesligaprofi Florian Kringe ist davon überzeugt, dass das Duell zwischen seinem Ex-Klub Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 am Samstag (ab 15:30 Uhr) eine ganz besondere Auswirkung hat - unabhängig davon, wie das Ergebnis lauten wird.

"Auch heute noch besitzt das Revierderby die Kraft, eine komplette Saison zu kippen, auch wenn die Bedeutung aufgrund der großen Dortmunder Erfolge gefühlt etwas nachgelassen hat", meinte Kringe gegenüber dem "kicker".

Der 36-Jährige geht davon aus, dass Schalke trotz des miserablen 15. Tabellenplatzes und der Pleitenserie der letzten Monate "doppelt heiß" sein wird und verglich die Gemengelage am bevorstehenden 31. Spieltag mit dem Revierderby im Mai 2007, als die Konstellation umgekehrt war: "Für die Schalker ist die Situation ähnlich wie bei uns in der Saison 2006/2007."

Damals gewann der BVB gegen Schalke mit 2:0 und verhalf dem VfB Stuttgart zur Meisterschaft. Königsblau stand wieder einmal mit leeren Händen da.

"Die Szene, die zum 2:0 führte, habe ich noch vor Augen, als wäre es gestern passiert. Die Vorarbeit Christoph Metzelders, das Tor Ebi Smolareks - in diesem Moment haben wir alle eine große Befreiung verspürt", berichtete Kringe von seinem größten Derbysieg.

Der Mittelfeldspieler erlebte aber auch alle Schattenseiten des wichtigsten Spiels im Ruhrgebiet. Insgesamt verlor er mit dem BVB als Spieler fünf Derby gegen die Knappen.

Schalke-Derbyheld berichtet von "unbeschreiblich großen Glücksgefühlen"

Als einer der Schalker Derbyhelden gilt ohne Frage Eurofighter Youri Mulder. Der 50-Jährige spielte insgesamt neun Jahre lang für die Königsblauen, wirkte in zehn Duellen gegen den BVB mit.

Schon in seinem ersten Aufeinandertreffen mit Dortmund spielte sich Mulder vor 26 Jahren in die Herzen der Schalke-Fans, als er mit seinem Tor den 1:0-Sieg im August 1993 besorgte.

Auch der Niederländer hat "seinen" Derbymoment noch in bester Erinnerung: "Ingo Anderbrügge hat in der 79. Minute einen langen Pass geschlagen, ich habe den Ball an BVB-Torwart Stefan Klos ins Tor geköpft. Unsere gesamte Mannschaft hat gemeinsam vor der Kurve ausgelassen gejubelt, es waren unbeschreiblich große Glücksgefühle an diesem herrlichen Sommertag", schwelgte Mulder im "kicker" in Erinnerungen.

Für Mulder steht fest, dass sein erstes von insgesamt drei Derbytoren eine seiner "drei schönsten Fußball-Erinnerungen" ist, auf einer Stufe mit dem Gewinn des UEFA-Cups 1997.

Mit seiner Erfahrung will die S04-Ikone auch den heutigen Profis Mut machen, die als krasser Außenseiter in den Signal Iduna Park fahren: "Ich gebe das auch gerne den Schalker Spielern, die am Samstag in Dortmund bestehen müssen, mit auf den Weg: Manchmal holt man genau in den Partien plötzlich Punkte, in denen man es eher weniger erwartet."