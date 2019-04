Werder holt Offensivtalent vom FC Schalke

Nächste Saison in Bremen: Benjamin Goller

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat nach Niclas Füllkrug den nächsten Offensivspieler für die neue Saison verpflichtet.

Wie die Hanseaten am Montag verkündeten, schließt sich Benjamin Goller vom Ligarivalen Schalke 04 den Grün-Weißen an. Der 20-Jährige absolvierte in der laufenden Saison acht Spiele für die U23 der Königsblauen in der Oberliga und erzielte dabei ein Tor.

Sein Profidebüt hatte Goller im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen Lokomotive Moskau (1:0) im Dezember gefeiert. Über die Vertragslaufzeit machte Werder keine Angaben.

Benjamin #Goller wechselt zur neuen Saison von Schalke 04 zum SV #Werder. Herzlich Willkommen am Osterdeich! 😊



— SV Werder Bremen (@werderbremen) 29. April 2019

Ob Goller direkt eine Option für den Bremer Erstligakader ist, soll sich im Laufe der Vorbereitung entscheiden.

"Benjamin wird die Vorbereitung bei der Bundesliga-Mannschaft absolvieren. Er wird auch an den beiden Trainingslagern im Zillertal und Grassau teilnehmen. Danach werden wir entscheiden, ob er direkt ein Kandidat für den Profi-Kader ist oder er zuvor noch Spielpraxis in unserer U23 sammeln wird", sagte Geschäftsführer Sport Frank Baumann.