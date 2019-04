Firmino vor Barca-Spiel wieder im Liverpool-Training

Roberto Firmino ist vor dem CL-Kracher angeschlagen

Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool kann im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona am Mittwoch auf einen Einsatz von Roberto Firmino hoffen.

Der brasilianische Offensivspieler kehrte am Dienstag nach überstandenen Leistenproblemen ins Training der Reds zurück und wurde von Klopp in das 23-köpfige Aufgebot berufen, nachdem er das Ligaspiel gegen Huddersfield Town am vergangenen Freitag (5:0) verpasst hatte.

"Wenn Firmino 100 Prozent fit ist, wird er spielen. Bislang sieht es ganz gut aus, aber wir müssen noch abwarten. Ich muss mich erst am Mittwoch entscheiden, ob er dabei ist", sagte Klopp auf der Pressekonferenz am Dienstagabend in Camp Nou.