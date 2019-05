Trapp will Nummer 1 im DFB-Team werden

Kevin Trapp ist derzeit die deutsche Nummer drei

Mit Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen hat Kevin Trapp in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Moment zwei der besten Keeper der Welt vor sich. Trotzdem träumt der Torhüter von Eintracht Frankfurt noch davon, einmal die deutsche Nummer eins zu werden.

"Natürlich ist die Nationalmannschaft für mich auch ein sehr, sehr hohes Ziel. Aber auch ich habe das Ziel, die Nummer eins zu sein. Das ist völlig normal. Es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre", meinte der 28-Jährige im Gespräch mit "Sky".

Trapps größter Erfolg mit dem DFB-Team war bisher die Teilnahme als dritter Torwart bei der WM 2018. Auch, wenn das Turnier mit dem Ausscheiden in der Vorrunde in einer großen Enttäuschung endete, so will der von Paris Saint-Germain ausgeliehene Schlussmann weiterhin unbedingt in der Nationalmannschaft bleiben.

Bislang stand Trapp dreimal im Kasten der deutschen National-Elf. Geht es nach dem Frankfurt-Torwart, sollen künftig noch viele weitere hinzukommen: "Ich kann das ganze auch sehr gut einschätzen. Aber trotzdem werde ich so an mir arbeiten, dass ich auch eine Option bin", versprach Trapp seinen bevorzugten Konkurrenten Neuer und ter Stegen keinen leichten Konkurrenzkampf.

In der laufenden Saison ist Kevin Trapp bei der Frankfurter Eintracht gesetzt. Seit seiner Rückkehr stand er in 40 Pflichtspielen im Tor und zeigte dabei größtenteils starke Leistungen.