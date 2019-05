Stevens will Schalker Saison "reparieren"

Huub Stevens könnte mit dem FC Schalke 04 den Klassenerhalt perfekt machen

Nach dem Derby-Triumph bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund fordert Trainer Schalke-Coach Huub Stevens von seiner Mannschaft gegen den FC Augsburg (Sonntag, 13:30 Uhr) den nächsten Schritt zum endgültigen Klassenerhalt.

"Das Derby war ein Pflaster für die ganze Saison. Die Spieler sind aber hoffentlich erwachsen genug zu wissen, wo wir noch stehen und nicht stehen wollen. Wir können und müssen das eine oder andere noch reparieren", sagte der Niederländer am Freitag auf der Pressekonferenz der Königsblauen.

Vom umjubelten 4:2-Sieg am vergangenen Samstag in Dortmund erhofft sich Stevens allerdings nur bedingt den lange vergeblich erhofften Auftrieb: "Wir haben im Derby gezeigt, was wir können, und das müsste auch Vertrauen geben. Aber die Menschen sind nicht so einfach wie der Fußball und keine Maschinen, sondern haben Gefühle. Augsburg spielt anders als Dortmund, und dafür müssen wir die richtige Antwort finden."

Vor dem drittletzten Saisonspiel hat Schalke auf dem letzten Nichtabstiegsrang sechs Punkte mehr auf dem Konto als der VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz. Holt Schalke einen Punkt mehr als die Schwaben, ist der Klassenerhalt definitiv gesichert.

Stevens: Schalke hat keinen Einfluss auf die VfB-Partie

Den Auftritt der Schwaben bei Hertha BSC schon einen Tag vor dem eigenen Spiel will Stevens in der Vorbereitung auf das Duell mit Augsburg, das nur einen Zähler vor Schalke den Klassenerhalt auch noch nicht sicher hat, kaum beachten. "Auf Stuttgarts Spiel haben wir keinen Einfluss. Deswegen konzentrieren wir uns nur auf unsere Aufgaben", sagte der 65-Jährige ohne Nennung von Einzelheiten seiner personellen Planungen.

Der FCA sei nach der Ablösung von Cheftrainer Manuel Baum durch den Schweizer Martin Schmidt schwierig genug einzuschätzen, führte Stevens weiter aus: "Ein neuer Trainer bedeutet auch immer neue Gedanken."

Die Spekulationen über eine Verpflichtung von David Wagner als seinen Nachfolger ab der kommenden Saison kommentierte Stevens nicht. "Ob er der neue Trainer wird, ist jetzt nicht wichtig. Wenn wir die letzten drei Spiele gemacht haben, sage ich etwas."

Die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Stevens über Ahmed Kutucu +++

"Warum sollte er keine Option sein? Er hatte in der letzten Zeit viel für die Schule zu tun und nicht so oft gespielt. Aber wenn ein Spieler dann zu mir kommt und fragt 'Darf ich in der U19 spielen?' dann zeichnet ihn das aus. Warum sollte er also nicht auch wieder in der ersten Mannschaft spielen?"

+++ Stevens über möglichen Nachfolger David Wagner +++

"Ich kenne David nur als Spieler. Dass jetzt suggeriert wird, dass er Nachfolger wird, finde ich nicht so wichtig. Von mir hört keiner etwas, ob David hier Trainer wird, oder nicht."

+++ Vorzeitiger Klassenerhalt ist möglich +++

"Wir haben keinen Einfluss darauf, was Stuttgart macht. Wir konzentrieren uns nur auf uns, das andere finde ich nicht so wichtig."

+++ Stevens über die breite Brust +++

"Fußball ist einfach, aber so einfach sind die Menschen nicht. Die Spieler haben Gefühle und Emotionen. Ich kann mir vorstellen, dass viele denken, dass wir jetzt drei Spiele lang eine breite Brust haben. Wir haben gegen Dortmund gezeigt, was wir können. Das ist nicht selbstverständlich, muss uns aber Vertrauen geben."

+++ Stevens über das gewonnene Derby +++

"Ich glaube nicht, dass du 34 Derbys hast. Es ist so, dass wir nach dem Derby noch drei weitere Spiele haben. Die Spieler wissen das auch, sie sind schließlich keine Jugendspieler mehr. Sie wissen ganz genau, wo wie stehen und dass wir da eigentlich nicht stehen wollen. Das Derby ist vielleicht ein Pflaster für die Saison, mehr aber auch nicht."

+++ Personalupdate +++

"Salif Sané fehlt heute immer noch, auch Jeffrey Bruma ist noch nicht wieder ganz fit. Ich denke, das werden wir erst morgen entscheiden können.

+++ Stevens' beeindruckende Nicht-Abstiegs-Statistik +++

Für Stevens geht es zudem um eine beeindruckende Serie: Der Trainer stieg in seiner Karriere noch nie ab. Immer wenn Niederländer als Feuerwehrmann kurz vor dem Saisonende verpflichtet wurde, stieg der jeweilige Verein nicht ab. Zuletzt rettete Stevens den VfB Stuttgart in der Saison 2014/15.

+++ Was bedeutet der Derbysieg für den FC Schalke 04? +++

Das doch etwas überraschende 4:2 im Derby gegen gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende hat die verkorkste Saison des Vizemeisters zumindest ein Stück weit gerettet. Gegen Augsburg wird sich zeigen, ob die Knappen den Schwung mitnehmen können.