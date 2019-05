Hiobsbotschaft für den HSV: Saison-Aus für Mangala

Orel Mangala fehlt dem HSV im Saisonendspurt

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss im Aufstiegsrennen ohne Orel Mangala auskommen. Der Belgier hat im Training am Dienstag einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel erlitten und fällt damit zwei bis drei Wochen aus.

Mangala verpasst damit neben dem direkten Duell beim SC Paderborn am Sonntag auch das letzte Saisonspiel gegen den MSV Duisburg. Ob der Mittelfeldspieler bei einer möglichen Teilnahme an der Relegation am 23. und 27. Mai eine Rolle spielen könnte, ist noch nicht klar.

Der HSV ist aktuell Tabellenvierter, einen Zähler hinter dem Zweiten Paderborn und punktgleich mit dem Dritten Union Berlin.

Aus der Bundesliga wird der VfB Stuttgart nach derzeitigem Stand die K.o.-Spiele um die Erstliga-Zugehörigkeit absolvieren. Von den Schwaben ist Mangala bis Saisonende an die Hanseaten ausgeliehen.