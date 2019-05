Köln will sechs Profis aus dem Bundesliga-Kader streichen

Armin Veh will den Kader des 1. FC Köln entrümpeln

Nachdem der 1. FC Köln den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt gemacht hat, laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Von sechs Spielern will sich der Effzeh offenbar trennen.

Laut "Bild" gehören Matthias Lehmann, Frederik Sörensen, Matthias Bader, Jannes Horn, Salih Özcan und Niklas Hauptmann zur Streichliste der Kölner.

Ein Abschied von Lehmann und Sörensen am Ende der Saison ist demnach so gut wie sicher. Der Vertrag des Ex-Kapitäns läuft am Ende der Saison aus, der 35-Jährige wird seine Karriere wohl beenden.

Sörensen ist schon länger auf der Suche nach einem neuen Klub. Sollte der Däne einen geeigneten Interessenten finden, würde Köln ihn wohl ziehen lassen. Gleiches gelte für Neuzugang Bader, der sich in der Domstadt nicht durchsetzen konnte.

Auch Jannes Horn würden wohl keine Steine in den Weg gelegt werden. Der 22-Jährige stand seit Mitte Februar nicht mehr im Kader der Kölner und spielte auch davor nur selten eine Rolle.

Bei den Talenten Salih Özcan und Niklas Hauptmann sieht die Situation dagegen anders aus. Dem Bericht zufolge wollen die Köln-Bosse das Duo verleihen, damit es Spielpraxis sammeln und sich somit wieder für den Effzeh empfehlen kann.