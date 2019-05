Entlassung trotz Double? Kovac beim FC Bayern unter Druck

Ist Niko Kovac auch in der neuen Saison noch Trainer beim FC Bayern?

Auch wenn der Vorsprung auf den BVB in der Fußball-Bundesliga vor dem letzten Spieltag auf zwei Punkte geschmolzen ist, geht der FC Bayern München als klarer Favorit auf die Meisterschaft ins Saisonfinale. Die Zukunft von Trainer Niko Kovac ist aber anscheinend selbst bei einem Titelgewinn ungewiss.

Wie die "Bild" berichtet, wird die Leistung des Coaches hinter den Kulissen beim Rekordmeister immer noch kritisch analysiert. Die Bosse hätten demnach weiterhin Zweifel, ob der 47-Jährige der richtige Mann für die Zukunft ist.

Selbst wenn die Bayern am kommenden Wochenende die Schale holen sollten und eine Woche später im Finale gegen RB Leipzig den DFB-Pokal gewinnen, könnte dies nicht genügen, um die Zweifel am Übungsleiter auszuräumen.

Der Grund ist simpel: Der Maßstab in München liegt längst nicht mehr auf der Leistung in der heimischen Liga. Seit dem Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Liverpool hat Kovac mit einer mächtigen Hypothek zu kämpfen.

Die defensive und abwartende Spielweise des 28-fachen Meisters gegen das Klopp-Team im Rückspiel in der heimischen Allianz Arena (1:3) wird dem ehemaligen Frankfurter intern angeblich bis heute vorgehalten.

Hat der FC Bayern bereits einen Nachfolger im Blick?

Dieser Fokus auf die Defensive und das Fehlen einer klaren Spielidee ist anscheinend der größte Kritikpunkt an Kovac. Neben den Bossen soll es auch innerhalb der Mannschaft Stimmen geben, die diese Ansicht teilen.

"Ich höre immer das Wort Jobgarantie, Jobgarantie. Bei Bayern München müssen Spieler, Management und Trainer erfolgreich abliefern, das gilt für alle", äußerte sich der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Rande des Bundesliga-Spiels in Leipzig gegenüber "Sky" und vermied damit erneut ein klares Bekenntnis zu Kovac.

Gerade mit Blick auf die spielerische Darbietung von Underdog Ajax Amsterdam in der Königsklasse wachsen die Zweifel an der Besetzung der Trainer-Position weiter. Längst gilt der dortige Coach Erik ten Hag als möglicher Kovac-Nachfolger an der Isar.