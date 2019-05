Raffael fehlt, Hazard spielt - Borussia bindet Talent

Raffael kann nicht gegen den BVB auflaufen

Am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft Borussia Mönchengladbach auf Borussia Dortmund. Im Kampf um den direkten Champions-League-Platz muss Gladbach dabei auf wichtige Spieler verzichten.

Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, fällt Offensivspieler Raffael aufgrund einer Zerrung in der Wade definitiv aus. Ob es Fabian Johnson, der ebenfalls an einer Zerrung laboriert, rechtzeitig schafft, sei fraglich.

Ohnehin fällt mit Lars Stindl eine wichtige Säule im Spiel der Borussia weiterhin aus. Der Kapitän erlitt Mitte April einen Schienbeinbruch und wird noch mehrere Monate ausfallen. Mittelfeldspieler Florian Neuhaus fehlt den Hausherren indes aufgrund einer Gelbsperre.

Eine erfreuliche Nachricht hatte Borussia Mönchengladbach am Donnerstag dann doch noch parat. Gladbach verlängerte den Vertrag mit Nachwuchstorwart Moritz Nicolas bis Juni 2023.

Der U21-Nationalspieler, der 2015 von Rot-Weiss Essen zum fünfmaligen deutschen Meister gewechselt war, absolvierte bislang 74 Regionalligaspiele für die U23 und gehörte bei fünf Pflichtspielen der Profis zum 18er-Kader.

Hecking: Hazard "wird sicherlich" gegen den BVB spielen

Für Trainer Dieter Hecking wird das Spiel gegen den BVB indes das letzte am Niederrhein sein. Hecking wird nach der Saison von Marco Rose abgelöst. "Natürlich könnte es am Samstag emotional werden. Aber damit beschäftige ich mich jetzt nicht", so der Coach auf der Pressekonferenz am Mittag. Sein Abschied sei aber "nicht wichtig", vielmehr wolle man "gemeinschaftlich das große Ziel erreichen".

Mit Argusaugen wird am Samstag derweil Gladbachs Offensivspieler Thorgan Hazard beobachtet werden. Der Belgier steht übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Für Hecking jedoch kein Grund, gegen den BVB auf Hazard zu verzichten.

"Hazard hat hier in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit abgeliefert. Thorgan wird sicherlich auch am Samstag spielen", so Hecking deutlich.