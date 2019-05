Bestätigt: Amazon zeigt exklusive BVB-Doku

Amazon zeigt ab August eine exklusive BVB-Doku

Besonderes Bonbon für die Fans von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund: Wie der BVB am Dienstag bekanntgab, wird ab August auf Amazon eine Dokumentation über die Saison des Vize-Meisters gezeigt, die exklusive Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

Die Dokuserie, die aktuell vom Filmemacher Aljoscha Pause fertiggestellt wird, läuft ab 9. August 2019, wird demnach kurz vor Start der neuen Bundesligasaison gezeigt. Ausgestrahlt wird die Doku in über 200 Ländern weltweit exklusiv auf Amazon Prime Video.

"Wir sind begeistert über die Möglichkeit, mit dem BVB zusammenzuarbeiten, um Sportfans auf der ganzen Welt einen einzigartigen Einblick hinter die Kulissen eines der traditionsreichsten und international populärsten deutschen Fußballklubs gewähren zu können", erklärte Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer von Amazon Prime Video Deutschland.

BVB-Kapitän Marco Reus sagte: "Ich spreche auch im Namen meiner Mitspieler, wenn ich sage, dass es eine spannende Erfahrung war, Teil einer solchen Langzeitbetrachtung zu sein. Das Team um Aljoscha Pause hat sich sehr schnell als ein Teil unserer Mannschaft angefühlt, das mit uns zusammen Siege gefeiert und Niederlagen verdaut hat." Er sei gespannt auf das finale Ergebnis.

Für die Teilnahme an der Dokumentation kassiert der BVB laut "Bild"-Infos fünf Millionen Euro. Ob die Doku ähnliche Einblicke gewährt, wie die bekannten "All or Nothing"-Dokumentationen über diverse NFL-Teams und Manchester City, ist nicht bekannt. Auch beim FC Bayern soll Amazon angefragt, sich allerdings eine Absage abgeholt haben.

Während die Doku-Reihe in der Vergangenheit überwiegend positive Reaktionen hervorrief, wurde nicht selten auch Kritik laut. Der Vorwurf: Vieles sei gestellt und zeige nur das, was auch von den Klubs gewünscht ist.