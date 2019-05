Schalke lockt Lukebakio offenbar mit Mega-Gehalt

Dodi Lukebakio winkt eine saftige Gehaltserhöhung

In seinem Debütjahr in der Fußball-Bundesliga hat das belgische Offensivtalent Dodi Lukebakio alle Erwartungen übertroffen. Der 21-jährige Leihspieler trug mit zehn Toren und vier Vorlagen entscheidend zum Klassenerhalt von Fortuna Düsseldorf bei. Längst buhlen Klubs aus ganz Europa um den Youngster, darunter auch der FC Schalke 04. Die Königsblauen locken angeblich mit einer saftigen Gehaltserhöhung.

So berichtet die "Sport Bild", dass der abgestürzte Vizemeister von 2018 Lukebakio eine Verzehnfachung seines Salärs in Aussicht gestellt hat. In Düsseldorf soll er knapp 500.000 Euro pro Jahr kassiert haben, auf Schalke wären inklusive Prämien bis zu fünf Millionen Euro drin. Erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben.

Problem: Lukebakio steht offiziell noch beim FC Watford unter Vertrag. Der Premier-League-Klub soll mindestens 20 Millionen Euro als Ablöse aufrufen - zu viel für S04.

Zudem träumt der Belgier offen von der Champions League - eine Perspektive, die ihm die Knappen in der kommenden Saison nicht bieten können. Unter dem neuen Trainer David Wagner steht zunächst die Stabilisierung der Mannschaft im Vordergrund.

Neben den Schalkern sollen auch der BVB, Borussia Mönchengladbach und Olympique Lyon aus Frankreich um Lukebakio werben.